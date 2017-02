Vernieuwd ADO Den Haag begint fris, maar verliest van Vitesse

DEN HAAG - De situatie wordt met de week zorglijker voor ADO Den Haag. De formatie is er dit kalenderjaar nog steeds niet in geslaagd punten te pakken. In eigen huis stond de ploeg vrijdagavond tegenover het Vitesse van oud-trainer Henk Fraser. De Hagenaars begonnen goed, maar zagen de Arnhemmers na twee snelle goals uiteindelijk met de volle buit huiswaars keren: 0-2.

Coach Zeljko Petrovic deed tegen Vitesse meteen beroep op drie van de vijf nieuwkomers. Guyon Fernandez, Nasser El Khayati en Randy Wolters maakten direct hun officiële debuut in het groen-gele shirt. Daarnaast was ook Wilfried Kanon weer van de partij. Donny Gorter mocht in de tweede helft zijn debuut maken.De start van ADO Den Haag was leuk en interessant. Al snel werd duidelijk dat de nieuwelingen voor een frisse wind zorgden, want met amper een kwartier op de klok waren de Hagenaars al twee keer gevaarlijk geweest. Wolters zorgde in de beginfase vaak voor dreiging aan de linkerkant en wist Fernandez al vroeg in een kansrijke positie te stellen. Die laatste zag zijn kopbal eerst over het doel van doelman Eloy Room vliegen. Niet veel later kopte de aanvaller recht in de handen van de goalie na een fraaie voorzet van Aschraf El Mahdioui.De eerste twintig minuten waren aantrekkelijk om naar te kijken, maar Vitesse begon langszaam maar zeker iets meer grip op het duel te krijgen. De Arnhemmers waren na krap een halfuur bij de eerste de beste kans wel trefzeker. Adnane Tighadouini krulde de bal na een kaats van Ricky van Wolfswinkel in de verre hoek.Waar ADO de betere ploeg was, bleek Vitesse uiterst effectief. De Haagse defensie was namelijk nog maar net van de schrik bekomen of de bal lag opnieuw achter Setkus. Het lukte Ricky van Wolfswinkel van dichtbij raak te schieten. Die treffer werd door ADO fel betwist, al was dat niet terecht. Van Wolfswinkel stond in eerste instantie weliswaar buitenspel, maar de spits liet de bal lopen voor Kelvin Leerdam. De rechtsback was keurig voor de laatste man gebleven en bediende vervolgens Van Wolfswinkel die de bal eenvoudig in het doel schoof.In de tweede helft lukte het de gastheren niet de voorsprong van Vitesse in gevaar te brengen. Na ruim twintig minuten spelen hadden de Hagenaars nog geen enkel schot op het vijandelijke doel gelost. Het leek vooral wachten op de derde treffer van Vitesse. De bezoekers kregen af en toe veel ruimte op de helft van ADO, maar straften dat niet af: 0-2.0-1 Tighadouini, 0-2 Van WolfswinkelSetkus; Ebuehi, Meissner, Beugelsdijk, Kanon; Trybull (46. Gorter), El Khayati (60. Duplan), El Mahdioui; Schaken, Fernandez (70. Havenaar), Wolters.Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Nakamba, Baker, Nathan (87. Miazga); Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini (77. Foor).Randy Wolters, Donny Gorter en Wilfried Kanon (ADO Den Haag)n.v.t.Siemen Mulder11.343 (Kyocera Stadion, Den Haag)