Roparunteam Haag Atletiek is er al bijna klaar voor

Finish van een eerdere Roparun in Rotterdam (Foto: Archief)

DEN HAAG - Ze zijn al druk in training, de leden van het Roparun-team van Haag Atletiek. De Haagse atletiekvereniging doet in het eerste weekend van juni weer mee aan de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Met de estafette van 560 kilometer halen de deelnemende teams geld op voor mensen met kanker. De deelnemers van Haag Atletiek hebben allemaal hun eigen reden om mee te doen.

'Mijn broer heeft kanker,' vertelt Theo van der Linde. Hij is hoofd transport van het team. Het wordt voor Van der Linde de eerste keer dat hij meedoet. Voor Ilse Bouwman, één van de twee teamcaptains, is het al de vierde keer. 'Een vriendin van mij die de vorige keer nog meeliep heeft nu ook kanker. Dan realiseer je je dat het zomaar ineens kan toeslaan.'



Stephan Jutte is de andere team-captain. Ook hij heeft eerder meegelopen. 'Ik ben er al klaar voor, wat mij betreft beginnen we morgen,' zegt hij. Wat het zwaarste stuk van de tocht is weet hij eigenlijk niet helemaal zeker, wel wat de beste stukken zijn: 'In België maken ze er in sommige dorpen complete feesten van. Dat sleept je er wel doorheen. Maar ja, dan is zo'n dorp voorbij en dan is het ineens weer donker en stil.'



Sinds 1992



De Roparun wordt sinds 1992 gelopen. Eerst van Rotterdam naar Parijs, tegenwoordig van de Franse hoofdstad én vanuit Hamburg naar Rotterdam. Het doel is om geld op te halen voor kankerpatiënten. De laatste jaren wordt er meer dan vijf miljoen per jaar ingezameld. Doel van de inzameling is om kwaliteit van leven toe te voegen. 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven,' zo luidt het motto van de organisatie. 'Zo'n mooi motto vind ik dat,' zegt Ilse Bouwman.



Het team van Haag Atletiek, dat meedoet als Team Haagsche Bluf, bestaat uit 25 mensen, van wie er 8 daadwerkelijk zullen lopen. De rest van het team bestaat uit onder meer chauffeurs, koks en masseurs. De ploeg is nog op zoek naar sponsors, onder meer voor de campers die nodig zijn om onderweg te kunnen overnachten.