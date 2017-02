Minder treinen tussen Gouda en Alphen door storing

GOUDA - Tussen Gouda en Alphen aan den Rijn rijden vrijdagavond minder treinen. Volgens de NS is er sprake van 'beperkingen in de materieelinzet'.

Reizigers op het lijntje moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Het is nog niet duidelijk hoe lang deze situatie gaat duren.Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn op het traject tussen Gouda en Alphen . Sinds de NS er in december met nieuwe treinen ging rijden zijn er vaker storingen geweest.