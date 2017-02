Brand in appartement aan Blijenbergstraat in Alphen aan den Rijn

(Foto: Dorien Snijders)

DEN HAAG - In een woning op de bovenste verdieping van een appartementencomplex in Alphen aan den Rijn is vrijdagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle, maar uit voorzorg zijn er meerdere portieken ontruimd.





Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, maar de schade aan de woning is flink, zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

