Gorter over debuut bij ADO: 'Ik had het vooraf wel iets anders in gedachten ja'

DEN HAAG - Het lukt ADO Den Haag maar niet de negatieve spiraal te doorbreken. De Haagse eredivisionist wacht al weken op een overwinning en kon ook met een 'vernieuwd' elftal vrijdag geen punten pakken tegen Vitesse (0-2 nederlaag). 'Ik denk dat we heel sterk begonnen, alleen geef je de wedstrijd in twee minuten weg. Dat moet niet kunnen', blikt nieuwkomer Donny Gorter terug.

In eigen huis begon de Haagse ploeg sterk en in eerste instantie leek er geen vuiltje aan de lucht. Totdat Vitesse halverwege de eerste helft twee keer vlak acher elkaar wist te scoren. Het was meteen over en sluiten en het betekende een teleurstellend debuut voor onder andere Gorter.'Ik had het vooraf wel iets anders in gedachten ja', vervolgt de middenvelder. In tegenstelling tot nieuwkomers Guyon Fernandez, Nasser El Khayati en Randy Wolters, die in de basis stonden, mocht Gorter van trainer Zeljko Petrovic pas in de tweede helft invallen.'Ik werd gebracht om iets te forceren', vertelt hij. Maar het was uiteindelijk tevergeefs. Na de pauze lukte het ADO niet de 0-2 achterstand weg te poetsen. 'Ik heb mijn best gedaan, heb het geprobeerd, maar jammer genoeg kon ik er niet meer van maken.'Beluister hieronder het hele gesprek met Donny Gorter: