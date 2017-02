Steeds grotere degradatiezorgen bij ADO: ‘Bij Go Ahead-uit moet het’

Tom Beugelsdijk kijkt moeilijk na de nederlaag tegen PEC (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Raadpleeg teletekstpagina 819 en je weet genoeg. ADO Den Haag zit flink in de problemen. De dolende Haagse ploeg bezet de zestiende plaats in de eredivisie en als Roda JC dit weekend punten kan pakken tegen Ajax, kan dat zelfs de zeventiende plek worden. Volgende week gaat de formatie van trainer Zeljko Petrovic op bezoek bij hekkensluiter Go Ahead Eagles. Een duel die gewonnen moet worden. ‘Daar moet het ja’, aldus Tom Beugelsdijk.





Versterkingen



ADO versterkte zich afgelopen week met vijf spelers. Vier daarvan kwamen tegen Vitesse al in actie en deden dat niet onverdienstelijk. Met de nieuwkomers gaat Beugelsdijk zaterdag wel met een iets lekkerder gevoel richting Deventer. Eén ding is wel zeker: er moet gewonnen worden om de situatie niet nog erger te maken.





’We hebben de punten hard nodig’, vervolgt de blonde verdediger die maar al te goed beseft dat het zo niet langer door kan gaan. ‘Dat wordt gewoon een super belangrijke wedstrijd. Een finale.’ADO versterkte zich afgelopen week met vijf spelers. Vier daarvan kwamen tegen Vitesse al in actie en deden dat niet onverdienstelijk. Met de nieuwkomers gaat Beugelsdijk zaterdag wel met een iets lekkerder gevoel richting Deventer. Eén ding is wel zeker: er moet gewonnen worden om de situatie niet nog erger te maken.

Door: Sportredactie Correctie melden