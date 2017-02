DEN HAAG - Na de zoveelste nederlaag dit seizoen wordt de druk steeds groter bij ADO Den Haag. Logisch volgens trainer Zeljko Petrovic. ‘Als je op zeventien punten blijft staan, dan komt er gewoon druk op de ploeg te staan. Maar als iemand druk op ons uit wil oefenen, dan moeten ze dat op mij doen’, vertelt een kalme oefenmeester na afloop van het verloren duel tegen Vitesse.

De Montenegrijnse trainer wil dat zijn mannen geen druk voelen, omdat de spelers er volgens hem niet beter op worden. Zelf kan hij naar eigen zeggen goed omgaan met druk. 'Ik blijf rustig. Altijd blijven lachen? Dat is niet altijd makkelijk na een nederlaag, maar het hoort bij het trainersvak.'De grote vraag is: wanneer wordt de negatieve spiraal van ADO doorbroken? De Hagenaars blijven maar verliezen en de situatie wordt met de week penibeler. Het antwoord weet niemand, maar de trainer blijft optimistisch gestemd. ‘Ik heb een positief gevoel dat we aan het einde van de rit gewoon in de eredivisie blijven.'