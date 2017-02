Drie auto's beschadigd bij brand in Gouda

De uitgebrande auto in Gouda (Foto: AS Media)

Gouda - In Gouda stonden zaterdagochtend vroeg twee auto's in brand, melden lokale media. Een derde voertuig, dat ernaast stond, liep brandschade op. Eén auto is onherstelbaar beschadigd.

De brandweer werd even voor 06.00 uur opgeroepen voor de brand aan de Estafetteweg. Het vuur kon snel geblust worden.



De oorzaak van de brand is onbekend.



