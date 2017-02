Twee jonge fietsendieven aangehouden in Leiden

(Foto: AS Media)

LEIDEN - De politie heeft vrijdagavond twee jongens in Leiden aangehouden voor fietsendiefstal. De jongens werden door een agent op heterdaad betrapt, meldt AS Media.

De agent was aan het surveilleren toen hij zag dat drie jongeren in een fietsenstalling aan het rommelen waren aan een paar fietsen. Het was twee jongens met behulp van een sleutel die overal op past allebei gelukt om een fiets te stelen.



De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de fietsen.



