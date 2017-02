Commotie op sociale media na diefstal aangepaste fiets

Deze foto plaatste Nick op Facebook. Dit is niet zijn fiets, maar een soortgelijke.

DELFT - Op Facebook en Twitter is veel commotie ontstaan over een gestolen fiets. De fiets van Nick Persoon uit De Lier werd donderdag bij station Delft door iemand meegenomen. Voor Nick is dat extra vervelend omdat hij een vergroeiing in zijn benen heeft en hij heeft de fiets echt nodig voor zijn dagelijkse beweging, bewegingsvrijheid en school, schrijft hij op Facebook. Het bericht is honderden keren gedeeld.





'Wat vind ik dit misselijk. Geen andere woorden voor', schrijft iemand op het facebookbericht van Nick. 'Schandalig', zegt een ander.



Camerabeelden



Er zijn ook mensen die Nick proberen te helpen in zijn zoektocht naar de fiets. 'Misschien is het mogelijk om camerabeelden op te vragen?', vraagt iemand zich af.



De fiets van Nick is van het merk USVA, is zilver en elektrisch aangedreven. De accu zit achter de zitting. Wie zijn fiets heeft gezien, kan contact opnemen met Nick via

Nick heeft zijn fiets donderdag rond 17.00 uur neergezet in de buitenfietsenstalling van station Delft. Om 20.00 uur stond hij er niet meer.'Wat vind ik dit misselijk. Geen andere woorden voor', schrijft iemand op het facebookbericht van Nick. 'Schandalig', zegt een ander.Er zijn ook mensen die Nick proberen te helpen in zijn zoektocht naar de fiets. 'Misschien is het mogelijk om camerabeelden op te vragen?', vraagt iemand zich af.De fiets van Nick is van het merk USVA, is zilver en elektrisch aangedreven. De accu zit achter de zitting. Wie zijn fiets heeft gezien, kan contact opnemen met Nick via Facebook

Door: Redactie Correctie melden