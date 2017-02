Klopjacht op dronken automobilist (17) in Noordwijk

Foto: John van der Tol

NOORDWIJK - Een 17-jarige automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag Noordwijk op stelten gezet. De jongen probeerde aan de politie te ontkomen door met hoge snelheden door het dorp te racen en door rood te rijden. Hij bleek dronken en had bovendien geen rijbewijs.

Een motoragent gaf de jonge Noordwijker op de Van Berckelweg een stopteken omdat hij zonder verlichting reed. De 17-jarige besloot echter gas te geven en reed met hoge snelheid weg. Hij scheurde door 30-kilometerzones en reed door rood om de motoragent van zich af te schudden.



De agent raakte hem in de buurt van de Scheveningsestraat kwijt, maar zag de auto even later onbeheerd staan op de Weteringkade. Na een zoektocht in de omgeving door opgetrommelde agenten werd de Noordwijker gevonden. Hij zit nog vast. Van wie de auto is, is niet duidelijk.