Beschonken bromfietser ramt plantenbak in Noordwijk

Foto: John van der Tol

NOORDWIJK - Een 27-jarige Noordwijker heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op zijn bromfiets een plantenbak geramd. De man had te veel gedronken en zijn rijbewijs bleek ongeldig te zijn.

De bromfietser raakte lichtgewond, maar kon ter plaatse aan zijn verwondingen worden geholpen. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.



Agenten hadden sowieso een drukke nacht in Noordwijk. Tijdens een surveillance in het horecagebied werden flink wat bekeuringen uitgedeeld. Twee mensen werden uit een bus geplukt omdat ze alcohol dronken. Ze kregen ook een bekeuring.





Wildplassen



Vier mensen kregen een bekeuring voor wildplassen. Drie anderen ontvingen een boete omdat ze zich volgens de politie 'hinderlijk ophielden' in een portiek van een appartementencomplex.



Een man kreeg een bekeuring omdat hij 'zeer luidruchtig' was in de omgeving van de Bomstraat in Noordwijk.



