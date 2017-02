N470 dicht na frontale botsing bij Delfgauw

Foto: Regio15

DELFGAUW - De N470 is zaterdag bij Delfgauw in beide richtingen dicht na een aanrijding. Twee auto's botsten daar op elkaar. Volgens Regio15 is er één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd.

De ravage op de provinciale weg tussen Delft en Zoetermeer is groot. Er is ook een lichtmast uit de grond gereden. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De verkeersongevallendienst is bezig met onderzoek. Het is niet bekend wanneer de weg weer vrijgegeven wordt.