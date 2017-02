Haag Wonen steekt ruim 52 miljoen in onderhoud huizen en kantoren

Foto: Schilderen (Pixabay)

DEN HAAG - Woningcorporatie Haag Wonen steekt dit jaar ruim 52 miljoen euro in het onderhoud van woningen in de stad. De verhuurder heeft in Den Haag ruim 21.000 woningen en ongeveer 2500 ruimtes, zoals bedrijfspanden en garages.

In Moerwijk krijgen 554 woningen een grote opknapbeurt. Huizen aan de Beverweerdstraat, Loevesteinstraat, Hardenbroekstraat, Sandenburgstraat, Rijnauwenstraat, Tubbergenstraat, Genemuidenstraat en Dalerveenstraat worden aangepakt. Onder meer de geisers worden vervangen voor cv's en waar nodig komen er ook nieuwe keukens, wc's en badkamers in.



In zo'n 250 huizen in Moerwijk komt betere isolatie en ventilatie. Er worden ook nieuwe kozijnen geplaatst met dubbel glas en centrale verwarming. Dat gebeurt aan de Jan Luykenlaan, Pieter Langendijkstraat, Joan Blasiusstraat, Moerweg, Van Baerlestraat, Larensestraat, Weesperstraat en Hilversumsestraat.



Schilderen



Daarnaast krijgen 10.000 woningen verspreid over de stad regulier onderhoud. Daar wordt bijvoorbeeld schilderen, dakwerkzaamheden en het opknappen van portieken mee bedoeld.



