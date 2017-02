Nieuwe burgemeester van Den Haag maandag bekend

Ambtsketting omhangen

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad maakt maandagavond de naam van de nieuwe burgemeester van Den Haag bekend. Deze persoon volgt eind maart vertrekkend burgemeester Jozias van Aartsen op.

De raad bespreekt maandagavond eerst in een besloten vergadering de aanbeveling van de vertrouwenscommissie, die gesprekken heeft gevoerd met een aantal kandidaten. De raad gaat met haar keuze naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die neemt vrijwel altijd de aanbeveling van de raad over. Daarna ondertekent koning Willem Alexander het koninklijk besluit.



Van Aartsen neemt al op 1 maart afscheid. De nieuwe burgemeester wordt pas op 30 maart geïnstalleerd. In de tussentijd neemt wethouder Tom de Bruijn (D66) de honneurs waar.