ADO-huurling Dennis van der Heijden maakt meteen 90 minuten bij debuut FC Volendam

DEN HAAG - Dennis van der Heijden heeft bij FC Volendam vrijdag meteen zijn basisdebuut mogen maken. De speler, die door de Jupiler League-club tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van ADO Den Haag, deed negentig minuten mee in het duel tegen FC Emmen.

Op bezoek in Drenthe verloor Volendam met 3-1 van de nummer twaalf van de eerste divisie. Desondanks was de jonge aanvaller blij met zijn debuut. 'We balen van het resultaat, maar gelukkig heb ik negentig minuten gemaakt. Dat is belangrijk voor mij', vertelt Van der Heijden (19) tegen de collega's van RTV NH.Van der Heijden scoorde niet, maar was vlak na de rust wel twee keer dichtbij. Het lukte echter niet de bal in het vijandelijke doel te werken. Trainer Robert Molenaar was ook tevreden over het eerste optreden van zijn aanwinst. 'Hij heeft zich prima gehouden in een nieuw team. Het was mooi voor hem geweest als hij een van zijn kansen had benut.'Bij ADO Den Haag moest Van der Heijden het dit seizoen voornamelijk doen met een invalbeurt. In totaal speelde hij zestien wedstrijden voor de eredivisionist.