Slechte start voor hsl-intercity tussen Den Haag en Breda

Foto: ANP

DEN HAAG - De eerste dagen van de nieuwe hsl-intercity die tussen Den Haag en Breda rijdt, zijn moeizaam verlopen. Zo'n 20 procent van de treinen is uitgevallen, meldt de website treinreiziger.nl. Van de rijdende treinen had ruim eenderde een vertraging van drie minuten of meer.





Treinreiziger.nl verwacht dat reizigers er rekening mee moeten houden dat de problemen wat minder worden, maar niet verdwijnen. Doordat er veel treinen op verschillende snelheden over het spoor rijden, blijft de uitval schommelen tussen de 5 en 7 procent, schrijft het AD. Bij reguliere treinen ligt dit op amper 2 procent.



De intercity rijdt sinds 23 januari over de hogesnelheidslijn. Het ging die dag meteen mis. De trein viel de eerste ochtend uit omdat de brandweer het treinverkeer bij Lage Zwaluwe had stilgelegd. Volgens de website werd de trein ook geregeld uit de dienstregeling gehaald als er ergens een verstoring was op de route tussen Den Haag en Breda.