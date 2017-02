HTM: extra trams in de spits en op zondag

Tram HTM (archiefbeeld)

DEN HAAG - De HTM gaat in 2018 in de spitsuren extra trams inzetten op lijn 2 en lijn 6. En op zondag moet RandstadRail 3 vaker gaan rijden. Dit gaat wel ten koste van tramlijnen 17 en 19. Daar gaat de frequentie omlaag, staat in het Vervoerplan Rail 2018 van de HTM.

Uit ov-chipkaartdata is gebleken dat het in de spits op de lijnen 2 en 6 extreem druk is. Om hier iets aan te doen en de aansluiting op de treinen op Den Haag Centraal te verbeteren, gaat de HTM volgend jaar extra trams inzetten.



Op lijn 2 betekent dat twee extra ritten in de ochtendspits van Kraaijenstein naar Centraal Station en twee extra ritten in de avondspits van Centraal Station naar Kraaijenstein. Op lijn 6 gaan alleen in de avondspits twee extra trams rijden van het Aegonplein naar Leyenburg.



Weekend



Op zondag is er op RandstadRail 3 een toenemende drukte door winkelend publiek. Daarom rijden in 2018 tussen 12.00 en 17.00 uur twee extra trams per uur van en naar de Haagse binnenstad. Op zaterdag gaan er tijdens winkeltijden ook meer trams rijden op lijn 6 voor bezoekers van het centrum en de Haagse markt.



In de feestmaand december wordt de frequentie op lijnen 1, 2, 3, 4, 6 en 17 tussen 18.30 en 20.00 uur opgevoerd naar zes keer per uur om het winkelend publiek van dienst te zijn.



Minder trams op lijn 17 en 19



Om de extra trams vrij te maken voor de andere lijnen, gaat de frequentie op lijn 17 in de spitsen en op zaterdag omlaag. Ook de trams op lijn 19 gaan in de avonduren minder vaak rijden.