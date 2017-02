Scheveningen met man minder nipt onderuit tegen Capelle

Scheveningen-speler Tim Peeters baalt (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Scheveningen heeft zaterdag duur puntverlies geleden in de derde divisie. Met tien man lukte het de ploeg van trainer John Blok heel lang op de been te blijven tegen Capelle, maar in de slotfase ging uiteindelijk toch mis: 1-0.

Het is duidelijk niet het seizoen van Scheveninger Michael Ros. Aan het begin van het seizoen liep hij in de uitwedstrijd tegen Jong FC Volendam tegen een rode kaart aan waar hij maar liefst acht wedstrijden voor kreeg.



Het betekende een lange zit voor de verdediger, die tegen Capelle eindelijk weer speelgerechtigd was. Lang duurde zijn terugkeer binnen de lijnen echter niet. Na krap een half uur spelen werd hij opnieuw met een rode kaart van het veld gestuurd.



Slotfase



Met een man minder hield Scheveningen lang stand. De ploeg gaf weinig weg, maar moest er in de laatste minuten toch aan geloven. Uit een vrije trap maakte de thuisploeg de 1-0.



Scoreverloop Capelle - Scheveningen 1-0 (0-0): 1-0 n.n.b.



Bijzonderheid: Rode kaart Michael Ros (Scheveningen)



Door: Sportredactie Correctie melden