Rijnsburgse Boys geeft comfortabele voorsprong uit handen tegen DVS '33

Rijnsburgse Boys-speler Joost Leonard (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys is zaterdag met een punt het veld afgestapt. In eigen huis stond de ploeg van trainer Pieter Mulders lange tijd op voorsprong tegen DVS '33, maar in de tweede helft gaven de Uien het uit handen: 2-2.

Drie keer eerder troffen beide ploegen elkaar in de clubhistorie en Rijnsburg kijkt niet graag terug naar de onderlinge duels met de club uit Ermelo. De Rijnsburgers scoorden in die wedstrijden namelijk nul keer.



In eigen huis rekenden de Uien af met deze pijnlijke statistiek wat het scoren betreft. Jeffrey Jongeneelen maakte voor de rust dankbaar gebruik van een fout in de defensie van DVS. Joël Tillema maakte er niet veel later 2-0 van.



Weinig energie



Ondanks de comfortabele voorsprong van Rijnsburg bracht Joran Pot de spanning met de aansluitingstreffer een kwartier voor tijd terug. De Uien staken weinig energie in de wedstrijd wat uiteindelijk resulteerde in de gelijkmaker. Mohammed Al Haydar nam de 2-2 voor zijn rekening, waardoor beide ploegen met een punt het veld afstapten.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - DVS '33 2-2 (2-0): 1-0 Jongeneelen, 2-0 Tillema, 2-1 Pot, 2-2 Al Haydar



