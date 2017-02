Knotsgek duel tegen IJsselmeervogels levert FC Rijnvogels uiteindelijk geen punten op

Spelers van FC Rijnvogels balen (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - In de derde divisie heeft FC Rijnvogels in een knotsgek duel met 3-4 verloren van IJsselmeervogels. Op het eigen sportpark kwamen de Katwijkers nog op een 2-0 voorsprong, maar in de slotfase zag Rijnvogels de Spakenburgers met 3-4 winnen.

FC Rijnvogels kende op eigen veld een vliegende start. Jaap van Duijn, die ook volgend seizoen het rood-witte shirt zal dragen, profiteerde van defensief geschutter en tekende al snel voor zijn zesde treffer van het seizoen. Clubtopscorer Arno Dijkstra maakte er even later 2-0 van.



Vorige week lieten de 'Rooien' al dure punten liggen tegen laagvlieger Capelle en ook tegen Rijnvogels keek de ploeg dus al vroeg tegen achterstand aan. Voor de pauze lukte het ze via verdediger Ralph Hovestad iets terug te doen.



Stafschop



Direct na de onderbreking kregen de bezoekers uit Spakenburg de kans om de score gelijk te trekken. Berry Powel, die tweededivisionist Kozakken Boys deze week verruilde voor IJsselmeervogels, werd onderuit gehaald in het zestienmetergebied. De arbiter wees direct naar de stip, waarna Sherwin Grot mocht aanleggen. Rijnvogels-keeper Peter Messemaker koos echter de juiste hoek en leek de drie punten te redden. Powel maakte er echter niet veel later wel 2-2 van.



In de slotfase was het billenknijpen op de Kooltuin. Niels van Veen, die nog geen minuut in het veld stond, leek zijn ploeg met de 3-2 vlak voor tijd naar de overwinning te schieten. Powel stak daar met de gelijkmaker een stokje voor. Sterker nog: in de uiterste slotfase maakte hij er nog 3-4 van.



Scoreverloop FC Rijnvogels - IJsselmeervogels 3-4 (2-1): 1-0 Van Duijn, 2-0 Dijkstra, 2-1 Hovestad, 2-2 Powel, 3-2 Van Veen, 3-3 Powel, 3-4 Powel



Bijzonderheid: Sherwin Grot (IJsselmeervogels) mist penalty



Door: Sportredactie