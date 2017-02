Achtervolging A4 eindigt met klapband en aanhouding

Archieffoto (ANP)

DEN HAAG - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 53-jarige Hagenaar aangehouden na een achtervolging op de A4. De man wordt ervan verdacht ingebroken te hebben in een woning aan de Wapenveldestraat.

Rond 2.20 uur kreeg de politie de inbraakmelding binnen. Getuigen hadden een BMW zien wegrijden, die agenten later tegenkwamen in de omgeving van de Zuiderparklaan. De bestuurder reed met hoge snelheid en tegen de richting in, het lukte de politie niet hem te laten stoppen.



De achtervolging werd ingezet. Vanaf de Moerweg in de richting van de A4, waar de auto ter hoogte van de afslag Rotterdam een klapband kreeg. De bestuurder reed nog een klein stukje door, tot hij stopte en uit de auto stapte.



Bijtwonden





Toch liet de Hagenaar zich niet zomaar aanhouden. Hij verzette zich hevig. Een politiehond moest de man onder controle krijgen. De verdachte liep daarbij bijtwonden op en werd overgebracht naar een ziekenhuis.



De man zit nog vast voor verhoor.



