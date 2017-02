Van Aartsen over demonstraties: Pegida geeft minder problemen dan AFA

Protestmars Pegida in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Demonstraties van anti-islambeweging Pegida geven doorgaans minder problemen dan die van de Anti Fascistische Actie (AFA). Dat zei burgemeester Van Aartsen in het programma Argos.

'AFA komt nooit gewoon rustig vriendelijk demonstreren', zei Van Aartsen. Volgens de burgemeester zal de groep altijd het doel hebben om een demonstratie van tegenstanders te verstoren. 'Dat leidt altijd tot rellen in de stad. Dat is iets wat je niet wil.' Met Pegida gaat ook niet altijd alles goed, maar meestal zijn de problemen met die groep wat minder, zei hij.



In de uitzending van Argos werd gesproken over het recht om te demonstreren. Het programma stelt dat het grondrecht wordt bedreigd. Argos volgde een half jaar lang demonstraties van Pegida en hun tegenstanders, bijvoorbeeld de AFA.



Preventief arresteren



Volgens Argos worden linkse en rechtse demonstranten verschillend behandeld. Als voorbeeld wordt onder meer een pegida-demonstratie in Den Haag in april vorig jaar aangehaald. Toen werden er 54 tegendemonstranten aangehouden. Volgens hun advocaat gebeurde dat zonder duidelijke reden. Ook bij andere protesten worden tegendemonstranten vaak gearresteerd. In politierapporten zou geregeld staan dat ze worden aangehouden omdat de politie vermoedt dat ze iets gaan doen. Preventief arresteren mag niet.



In de uitzending van het programma werd ook een andere tegendemonstratie benoemd. Daarbij zouden een paar tegendemonstranten al zijn opgepakt voordat ze hun spandoeken konden uitrollen. Aan Van Aartsen werd gevraagd wat hij daarvan vindt, maar op die zaak wilde hij niet ingaan. Hij zei tegen Argos dat hij de zaak niet kent en er geen uitspraken over kan doen.



Door: Redactie Correctie melden