FC Lisse blijft lijstaanvoerder derde divisie na winst op Huizen

Vreugde bij FC Lisse na een doelpunt (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse heeft door een overwinning op Huizen de koppositie van de derde divisie gehandhaafd. Op bezoek in Noord-Holland wonnen de Lissenaren met 0-1.

Concurrenten IJsselmeervogels, één punt minder, en ASWH, twee punten minder, zitten de Lissenaren desondanks op de hielen. Die eerste zegevierde zaterdag met 3-4 van FC Rijnvogels, ASWH was met 2-1 te sterk voor Quick Boys.



Tweede helft



In Huizen nam de koploper pas in de tweede helft de leiding. FC Lisse kwam fel uit de kleedkamer, waarna Danny Buijs bij een goede corner van Martin van Eeuwijk de 0-1 tegen de touwen kopte.



Scoreverloop Huizen - FC Lisse 0-1 (0-0): 0-1 Buijs



Door: Sportredactie Correctie melden