Katwijk wacht in 2017 nog altijd op (doel)punten

Katwijk-captain Robbert Susan (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijk wacht in 2017 nog altijd op (doel)punten. Al vier weken lang lukt het de formatie van Dick Schreuder niet om te scoren en punten te pakken. Zaterdag delfden de oranjehemden in eigen huis tegen Excelsior Maassluis met 0-2 het onderspit.

De eerste goal viel pas tien minuten voor tijd op sportpark De Krom. Katwijk, op dat moment spelend met tien man, kon de bal achterin niet goed wegwerken. Daan Blij profiteerde daarvan en schoot de bal snoeihard in de kruising.



De tegentreffer kwam hard aan bij de Katwijkers, want nog geen twee minuten later viel ook de 0-2 te noteren. Kevin Vink werkte van dichtbij simpel af. Door de nederlaag zakt Katwijk steeds verder weg in de tweede divisie.



Scoreverloop Katwijk - Excelsior Maassluis 0-2 (0-0): 0-1 Blij, 0-2 Vink



Bijzonderheid: Rode kaart Kay Blokland (Katwijk)



Door: Sportredactie Correctie melden