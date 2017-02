Coldplay geeft gesigneerde gitaar aan Parkroad Café

DEN HAAG - Bij het Haagse Parkroad Café hangt sinds vrijdag een heel bijzonder item aan de muur. De populaire Engelse band Coldplay heeft de muziekkroeg een unieke, gesigneerde gitaar geschonken.

De muziekkroeg aan de Nobelstraat opende in december de deuren . Elke vrijdag wordt in de kelder van het café een radio-uitzending vol live muziek gemaakt. Tijdens de uitzending van afgelopen vrijdag ontving initiatiefnemer Erik Kylaars de gitaar van Luc Gerrits, de schoonvader van Guy Berryman, de bassist Coldplay.'To Erik and Parkroad Café. Love, Coldplay', staat er geschreven op de Fender gitaar. Alle vier de bandleden hebben de gitaar gesigneerd. De band wilde met het cadeau hun waardering uiten voor de 'muzikale passie' van de mannen van het café.