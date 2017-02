Hondenbezitters opgelet: mogelijk vergiftigd voedsel in Rijswijk

Archieffoto

RIJSWIJK - Een waarschuwing voor hondenbezitters: er ligt mogelijk vergiftigd voedsel langs het water in de omgeving van de B.H. Heldtlaan en de Prinses Irenelaan in Rijswijk. Dat schrijft de politie Rijswijk op Facebook.

De dierenpolitie is een onderzoek gestart nadat zij meerdere meldingen binnenkregen van hondenbezitters. Zeker vijf honden zouden ziek geworden zijn, vermoedelijk na het eten van etenswaren die op straat lagen. Die etenswaren zouden mogelijk gif bevatten. Eén van de honden is overleden.



Het is niet duidelijk om wat voor voedsel het gaat en hoe het daar terecht zou zijn gekomen. Ook is volgens de politie nog niet duidelijk of er opzet in het spel is. De politie waarschuwt hondenbezitters om extra goed op te letten.



Door: Redactie Correctie melden