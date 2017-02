Basketbal: ZZ Leiden herpakt zich na bekeruitschakeling; nipt langs BSW Weert

LEIDEN - Slechts twee dagen na de bekeruitschakeling heeft ZZ Leiden zich goed herpakt in de competitie. In de Vijf Meihal deed de ploeg van coach Paul Vervaeck na een zware week goede zaken door met 78-62 te winnen van Weert. Al ging dat niet zonder slag of stoot.

Bijna de gehele wedstrijd had hekkensluiter Weert, dat dit seizoen pas een overwinning wist te boeken, de overhand. Tot grote frustratie van Vervaeck, die zijn ploeg in de rust al duidelijk liet wetente zijn met het vertoonde spel. Er ging veel mis en scherpte ontbrak bij zijn mannen. Voor het oog van bijna tweeduizend toeschouwers slaagden de Leidenaren er in het laatste kwart uiteindelijk in orde op zaken te stellen en de punten in Leiden te houden.New Heroes komt zondag nog in actie tegen Donar Groningen. Mocht de ploeg uit Den Bosch punten morsen tegen de koploper, dan is het gat met Leiden met acht punten fors te noemen. Het verschil tussen Leiden en Zwolle, de nummer twee, bedraagt slechts twee punten. De focus van de Leidse basketballers ligt nu volledig op het halen van de play-offs.Maandag is er in TV West Sport een samenvatting te zien van de wedstrijd. Omroep West sprak ook met Marcel Verburg, voorzitter van ZZ Leiden, over onder andere de nieuwe sporthal die er moet gaan komen. Dat interview verschijnt zondag online.