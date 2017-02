Steekpartij in auto in Zamenhofstraat in Den Haag

Foto: ANP

DEN HAAG - In de Zamenhofstraat in Den Haag heeft zondagochtend een steekpartij plaatsgevonden in een personenauto. De auto stond voor een opvang voor dak- en thuislozen.





Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de steekpartij is nog onduidelijk.