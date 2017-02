Dronken joyrider belandt in sloot Nieuwerbrug

Foto: Politie Gouda

NIEUWERBRUG - Een dronken bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag met een bestelbusje in de sloot beland. Het busje kwam in Nieuwerbrug in het water terecht na een ritje joyriden.





De bestuurder had de wagen zonder toestemming meegenomen en haalde vervolgens een nat pak. Agenten namen een blaastest af en de bestuurder blies ruim 700 ugl (microgram per liter). Het alcoholgehalte in adem mag wettelijk maximaal 220 ugl zijn. Welke straf de bestuurder te wachten staat is nog niet bekend. Wel kan de brokkenpiloot rekenen op een boete voor het rijden onder invloed én het rijden in een voertuig zonder toestemming.