MONSTER - Een 26-jarige man uit Monster is aangehouden voor het vernielen van een voorruit van een touringcar. De man sloopte de ruit nadat hij werd wakker gemaakt op de plaats van bestemming.

De man was zo boos dat hij uit zijn slaap moest ontwaken dat de bus het moest ontgelden. De man is aangehouden voor vernieling. Dat meldt de politie Westland via Twitter.