Gestolen fiets van Nick Persoon teruggevonden via sociale media: 'Ik bedank jullie allemaal'

DELFT - De aangepaste fiets van Nick Persoon is teruggevonden. De Lierenaar deed een oproep op Facebook nadat zijn ligfiets donderdag werd gestolen bij station Delft. Delftenaren die zijn bericht hadden gelezen, zagen de fiets in hun buurt staan en belden de politie.

Na een kort onderzoek leverden agenten de fiets zondag af in De Lier. Een hele opluchting voor Nick die door een vergroeiing in zijn benen de fiets dagelijks moet gebruiken. 'Hij was gevonden in een kelderbox met fietstassen erop en een slot van de 'nieuwe eigenaar', laat Nick via Facebook weten.Het sleutelcontact van de accu is vernield, maar Nick is blij dat hij zijn fiets terug heeft. Dankzij sociale media. Daar is hij van overtuigd. Nicks bericht werd honderden keren gedeeld. Ook Omroep West besteedde er aandacht aan. 'Ik bedank jullie allemaal voor het delen van mijn bericht waardoor mijn fiets snel gevonden was. Hartstikke bedankt', aldus Nick.