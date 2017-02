Den Haag maakt nieuwe burgemeester bekend, zo werkt het!

DEN HAAG - Wie volgt Jozias van Aartsen op? Maandagavond weten we eindelijk wie de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt. De vertrouwenscommissie brengt dan verslag uit aan de gemeenteraad en de raad draagt een kandidaat voor. Hoe verloopt dit proces?

De vertrouwenscommissie bestaat in Den Haag uit zeven raadsleden. Rachid Guernaoui (D66) is de voorzitter. De anderen zijn Martijn Balster (PvdA), Peter Bos (HSP), Martin Wörsdörfer (VVD), Daniëlle Koster (CDA), Karen Gerbrands (PVV) en Richard de Mos (Groep de Mos).De vertrouwenscommissie werkt nauw samen met de commissaris van de koning, Jaap Smit. Smit heeft de brieven van de sollicitanten bekeken, elf in totaal , negen mannen en twee vrouwen. Hieruit heeft hij een eerste selectie gemaakt en besproken met de vertrouwenscommissie.De vertrouwenscommissie heeft vervolgens in het diepste geheim gesprekken gevoerd met kandidaten. Deze geheimhouding is juridisch vastgelegd; het lekken van namen of andere informatie uit de vertrouwenscommissie is strafbaar en kan leiden tot een gevangenisstraf. Dat moet de kandidaten beschermen. Sommigen hebben al een goede, andere baan en als ze afvallen en er lekt uit dat ze ergens anders hebben gesolliciteerd, dan werkt dat beschadigend.Na de sollicitatiegesprekken kiest de vertrouwenscommissie twee kandidaten, van wie er één de voorkeur heeft. Met deze twee kandidaten gaat de vertrouwenscommissie naar de gemeenteraad. In een besloten vergadering worden deze twee kandidaten besproken. Deze vergadering begint maandagavond om 20.00 uur. Dezelfde avond maakt de gemeenteraad in een openbare vergadering bekend wie de raad voordraagt als de nieuwe burgemeester. De nummer twee blijft geheim.Deze aanbeveling gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en, na screening, ontvangt de minister de kandidaat-burgemeester voor een gesprek. De koning benoemt de burgemeester vervolgens.Tot slot wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd tijdens een speciale raadsvergadering. Dat is voor de Haagse burgemeester gepland op donderdag 30 maart