Korfbal: TOP/Quoratio stelt orde op zaken tegen AW.DTV

Daniel Harmzen van TOP scoort (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - TOP/Quoratio heeft zich prima hersteld van de zeperd bij koploper PKC vorige week. De ploeg van Jan Niebeek stelde zaterdag orde op zaken door AW.DTV redelijk eenvoudig met 24-21 over de knie te leggen.

De focus van de Sassenheimse korfballers ligt na de nederlaag van vorige week volledig op het veiligstellen van een plaats in de play-offs. Zaak is het gat met titelfavoriet PKC zo klein mogelijk te houden en in de eventuele finale te pieken.



In de eigen sporthal begon de ploeg zaterdag voortvarend tegen de nummer negen van de Korfbal League. Maar AW.DTV toonde veerkracht, waardoor het een leuke, maar ook spannende pot werd. Waar de regerend landskampioen twee keer een gat wisten te slaan, lukte het de ploeg uit Amsterdam twee keer de opgelopen achterstand te verkleinen. Uiteindelijk bleef de winst in Sassenheim.



