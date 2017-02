Korfbal: Fortuna ziet directe concurrent DSC in slotfase winnen

Nik van der Steen van Fortuna aan de bal (foto: Orange Pictures)

DELFT - In de Korfbal Leauge heeft Fortuna een nipte nederlaag geleden tegen DSC. In Eindhoven zagen de Delftse korfballers de directe concurrent in de uiterste slotfase met de volle buit aan de haal gaan: 27-26.





Gezien de prestaties van de afgelopen twee weken, verkeren de korfballers van Fortuna ook niet in de beste fase van het seizoen. In de al jonge selectie kampen de meest ervaren spelers ook nog eens met fysiek ongemak. Het zit de Delftenaren dus ook niet mee.



Op en neer



Op bezoek bij DSC stond Fortuna bij rust nog op voorsprong, maar na de onderbreking ging het op en neer, waarna de thuisploeg zich uiteindelijk gelukkig mocht prijzen met de punten.



De zure nederlaag brengt Fortuna in de gevarenzone. DSC is de formatie van Ard Korporaal door de winstpartij voorbijgestreefd op de ranglijst en het verschil met DVO, de hekkensluiter, bedraagt slechts drie punten. Reden tot zorg in Delft.

