Mercedes-rijder knalt tegen boom op Haagse Escamplaan

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Een automobilist is zondag met zijn dure Mercedes tegen een boom geknald op de Escamplaan in Den Haag. Volgens de politie was er niemand anders bij het ongeval betrokken. De man raakte gewond en moest door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Dekkershoek. De Escamplaan is vanaf de Zichtenburglaan richting de Lozerlaan afgesloten.