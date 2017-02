Zoektocht naar vermiste Henk Jan Kerkdijk (63)

Foto: Politie Rotterdam-Rijnmond

DEN HAAG - De politie is op zoek naar de 63-jarige Henk Jan Kerkdijk uit Rotterdam. De man heeft psychische problemen en wordt vermist sinds donderdagmiddag. Hij zou toen vertrokken zijn richting Scheveningen.

Kerkdijk heeft volgens de politie een verleden met psychische zorg en heeft last van stemmingswisselingen. Hij slikt hiervoor medicijnen, maar heeft dat geruime tijd al niet meer gedaan.



De 63-jarige Rotterdammer vertrok donderdag rond 16.00 uur vanaf de Horatiusstraat in Rotterdam-Zuid. Hij wilde vermoedelijk met het openbaar vervoer naar Scheveningen.



Snor en bril



Kerkdijk is ongeveer 1,85 meter lang. Hij heeft een normaal tot gezet postuur, draagt een bril en heeft een flinke snor. Toen hij uit Rotterdam vertrok droeg hij een trui met overhemd en een spijkerbroek. Mensen die Kerkdijk gezien hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.