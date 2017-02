Leden van Shocking Blue, Alquin en Brainbox maken vuist tegen ALS tijdens benefiet.

Benefiet ALS | Foto: Anita Janssen

DEN HAAG - Sociëteit Engels in Den Haag was het podium voor illustere muzikanten uit het verleden. Voormalig muzikanten van Tee Set, Alquin, Ekseption, Brainbox, Living Blues, Shocking Blue en Catapult kwamen daar zondag bij elkaar om een vuist te maken tegen de dodelijke spierziekte ALS. In Nederland lijden 1400 mensen aan de gevreesde ziekte.

Het initiatief voor het benefiet komt van Martin Reitsma en zijn vrouw Els. 'Mijn goede vriend Boudewijn Dijkstra (57), eindredacteur bij Wegener, heeft sinds 3,5 ALS en ik wilde iets voor hem en het ALS fonds doen. Hij kan er helaas vandaag niet bij zijn want daarvoor is hij inmiddels te slecht. ALS is immers je doodvonnis want de gemiddelde levensverwachting bij ALS patiënten is 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen', aldus de organisator.



'Vandaag spelen al die kanjers van weleer hier maar we zijn met een klein groepje muzikanten naar zijn huis in Gouda gegaan om daar een privé concert te geven en dat vond hij prachtig,' aldus Martin Reitsma. De opbrengst van het 8,5 uur durende spektakel wordt geheel aan het ALS fonds geschonken.





