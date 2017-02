VVSB wint op oude vertrouwde zondag van Koninklijke HFC

NOORDWIJKERHOUT - VVSB kwam dit weekend weer eens op een oude vertrouwde zondag in actie en dat heeft goed uitgepakt. In eigen huis wonnen de Noordwijkerhouters, mede door twee strafschoppen, redelijk eenvoudig van Koninklijke HFC: 3-0.

Aanvoerder Vladimir Jozic schoot na ruim twintig minuten spelen raak vanaf elf meter. Vlak voor rust hadden ook de bezoekers een penalty verdiend, maar de arbiter wilde er niets van weten.VVSB kwam dus goed weg, maar mocht ook vlak na de thee in de handen knijpen toen Kon. HFC een doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd zag worden. Direct daarna waren de gastheren in een rappe tegenstoot effectief. Tommy Bekooij scoorde de tweede treffer van VVSB. Frans van Niel bepaalde met zijn eerste goal van het seizoen de eindstand vanaf de penaltystip op 3-0.Maandag is er in TV West Sport een samenvatting te zien van dit duel. Ook is er aandacht voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag tussen Katwijk en Excelsior Maassluis.1-0 Jozic (strafschop), 2-0 Bekooij, 3-0 Van Niel (strafschop)