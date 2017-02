Kwartetten met ‘de naam’, wordt het Jan Peter, Ank, Pauline of toch…?

Den Haag - In de wandelgangen van het Haagse stadhuis en in de cafés daar vlak omheen, was het de afgelopen weken één van de favoriete bezigheden. Een spel dat een beetje lijkt op kwartetten. De deelnemers wisselden daarbij de ene onbevestigde naam uit tegen de andere, ingefluisterd door 'goed geïnformeerde' bronnen.

Jan Peter Balkenende werd het meest genoemd. Zijn CDA zou heel graag een burgemeester leveren aan een top-5 stad in ons land. Hij kent als oud-premier de landelijke politiek en ook de internationale. ‘Maar ja’, verzucht dan iemand anders direct. ‘Hij zou net voor een kapitaal een nieuwe villa hebben gekocht in Capelle aan den IJssel. Dat doe je niet als je aan het solliciteren bent voor een nieuwe functie.’De volgende naam. Voormalig VVD-wethouder en thans UWV-topman Bruno Bruins? ‘Nee, een partijgenoot sprak laatst iemand die hem goed kent. Bruins zou zelf hebben gezegd dat hij niet heeft gesolliciteerd.’Melanie Schultz van Haegen dan? ‘Nee. Die vindt zichzelf nog te jong. Ze zou het misschien ooit wel willen. Maar nu nog niet.’ Dus exit minister van Verkeer. Haar collega van Volksgezondheid Edith Schippers? ‘Mmmm… Wie weet.’Nadat Jozias van Aartsen begin oktober bekendmaakte dat hij per 1 maart stopt als burgemeester van Den Haag, moest de Haagse politiek heel even bijkomen. Zijn vertrek kwam toch nog onverwacht en ook eerder dan gedacht. Wat nu? Maar het duurde toch niet lang voordat de eerste namen naar buiten kwamen. Die eerste dagen de meest voor de hand liggende. De oud-premier, ministers die niet op de kandidatenlijst van hun partijen staan en behalve Schultz en Schippers trouwens ook Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken), in 1957 geboren in Den Haag. Of Henk Kamp, ook van de VVD. Een beetje de voor de hand liggende personen eigenlijk toch wel.Maar naarmate de tijd vordert, duiken er opeens ook namen op van mensen die een beetje van de directe radar zijn verdwenen. Ank Bijleveld, zegt iemand. Ook van het CDA, de partij die dus graag een grote stad wil. Ervaring als raadslid, Kamerlid, burgemeester, staatssecretaris en nu commissaris van de koning in Overijssel. En niet te vergeten: een vrouw, iets wat Den Haag graag wil. Minpuntje is dat zij op Twitter niet zo actief is. Bijleveld heeft weliswaar 463 volgers, maar heeft zichzelf nog niet bezondigd aan 'twitterij' . En ontkent zondag, als Omroep West langsgaat met Haagse Hopjes, met een grote lach dat zij heeft gesolliciteerd.Recent wordt ook Pauline Krikke genoemd. Zij was raadslid en wethouder voor de VVD in Amsterdam en daarna jarenlang burgemeester van Arnhem. Vervolgens werd ze directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam waar zij op een niet zo prettige manier vertrok.De polls op internet , bijvoorbeeld van Omroep West, voegden daar nog tal van namen aan toe. Wat te denken van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, Richard de Mos, van zijn gelijknamige raadsfractie in Den Haag, of voetballer Tom Beugelsdijk? Zo zijn er nog tal van namen . Maar het blijven slechts namen. Want tot nu toe zijn de leden van de Haagse vertrouwenscommissie erin geslaagd om de rijen goed gesloten te houden. Moet ook wel, omdat commissaris van de koning Jaap Smit hen heeft gedreigd met ‘gevangenisstraf’ als de namen voortijdig openbaar worden.Eén ding is wel zeker. Verbeet, De Mos en Beugelsdijk worden het niet. Te oud, niet gesolliciteerd of nog gewoon te druk op het kunstgras in het Forepark. Dus kan het kwartetten nog één dagje doorgaan. Heb jij Peter voor mij? Dan heb ik Sophie voor jou.