Bekendmaking van nieuwe burgemeester in Den Haag vanavond live op TV West

Stadhuis Den Haag

DEN HAAG - De bekendmaking van de opvolger van Jozias van Aartsen als nieuwe burgemeester van Den Haag is maandagavond live te volgen op TV West. De speciale uitzending begint als de gemeenteraad na een besloten bijeenkomst de nieuwe beoogde burgemeester openbaar zal maken.

De rechtstreekse uitzending op TV West begint nadat de gemeenteraad achter gesloten deuren over de voordracht heeft gesproken. Omdat het vooraf niet duidelijk is hoe lang deze bijeenkomst en stemming zal duren, is het aanvangstijdstip van de uitzending nog onbekend. De vergadering van de besloten bijeenkomst begint om 20.00 uur.



De speciale televisie-uitzending vanuit het stadhuis in Den Haag wordt gepresenteerd door Menno Tamming. Behalve de twee politieke verslaggevers Lot van Bree en Maarten Brakema van Omroep West, zullen ook andere gasten aanschuiven voor commentaar. In ieder geval geven oud-wethouders Marjolein de Jong en Pierre Heijnen hun mening over de nieuwe burgemeester en komt ras-Hagenees John van Zweden langs.