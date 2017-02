Paul van Vliet viert 300ste keer in Koninklijk Theater Carré

Paul van Vliet speelt 300ste voorstelling in Carré | Foto: ANP

DEN HAAG - Een mijlpaal voor de Haagse cabaretier Paul van Vliet: hij stond zondag met zijn nieuwste voorstelling Alleen Op Zondag voor de 300ste keer op het toneel van Koninklijk Theater Carré. Directeru Madeleine van der Zwaan bedankte hem na afloop van de voorstelling met 300 Carré-rode ballonnen.

Paul van Vliet voelde zich na afloop van de bijzondere jubileumvoorstelling in Carré vereerd : 'De 300ste keer in Carré, wat een bijzonder moment. Ik heb zoveel fantastische avonden beleefd in dit prachtige theater en ook deze voorstelling voelde weer als een feestje.'



De voorstelling Alleen Op Zondag is een selectie van het beste uit Paul van Vliet zijn repertoire, aangevuld met nieuwe teksten die op een scherpe manier reflecteren op de actualiteit. De unieke mix van komische types, persoonlijke liedjes en meeslepende verhalen is zeldzaam geworden, maar wordt nog steeds door een groot publiek dankbaar omarmd.



De voorstelling Alleen Op Zondag van Paul van Vliet is nog te zien tot en met 5 juni in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.