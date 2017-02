Filmpje van Haagse scheidsrechter die speech geeft bij tegenstander gaat viral

DEN HAAG - Een filmpje van een Haagse scheidsrechter en jeugdtrainer van voetbalclub Quick Steps is sinds zondag een regelrechte hit op internet. In nog geen twee uur tijd zagen zo'n honderdduizend mensen het filmpje op de website Dumpert. In het filmpje is te zien hoe scheidsrechter Tarrimo Boekhoudt (37) een bijzondere speech geeft in de kleedkamer van de tegenstander.

Afgelopen zaterdag fluit Boekhoudt een wedstrijd van de C-junioren bij zijn voetbalclub Quick Steps. Het team moet aantreden tegen een team van de Leidschendamse voetbalclub RKAVV.Na afloop stapt Boekhoudt de kleedkamer van de tegenstander in om de spelers en ouders van RKAVV te complimenteren met hun gedrag op en rond het veld. Dat doet hij al jaren, maar een van de ouders filmt de toespraak van Boekhoudt op de mobiele telefoon. En een internet-hit is geboren.'Ik heb al heel veel berichtjes en reacties gekregen', zegt Boekhoudt zondagavond. Hij is overdonderd door alle aandacht. 'Het is allemaal zo snel gegaan. Dit moet allemaal nog even binnenkomen.'Op internet wordt Boekhoudt geroemd om zijn positieve houding. Velen noemen hem zelfs een voorbeeld. Maar zo ziet Boekhoudt zichzelf liever niet. 'Ik ben dit nooit gaan doen om een voorbeeld te zijn. Het is volgens mij gewoon het juiste om te doen. Aan de andere kant, het is wel mooi als mensen er een voorbeeld aan nemen.'Boekhoudt begon een aantal jaar geleden met het houden van een korte toespraak in de kleedkamer van de tegenstander. 'De emoties lopen soms heel hoog op op het voetbalveld', legt hij uit. 'En als trainer en scheidsrechter heb je weinig tijd om elkaar te bedanken op het veld. Daarom vind ik het belangrijk om even een momentje daarna te pakken om te praten.'Ook wil hij op deze manier onzekerheid wegnemen bij de spelertjes. 'Al deze jongens hebben dezelfde onzekerheden. En wat is dan fijner dan van de tegenstander horen dat je het goed hebt gedaan? Bovendien neem je ook een stukje angst voor partijdigheid weg. Dat is voor mij heel belangrijk', zo besluit Boekhoudt.