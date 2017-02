West Wekker: Haagse scheidsrechter gaat viral en bekendmaking burgemeester op TV West

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag en week zes van het nieuwe jaar is aangebroken. Wij hebben het belangrijkste nieuws van maandag op een rij gezet. Zo gaat een Haagse scheidsrechter viral op internet. En wordt de bekendmaking van de nieuwe burgemeester in Den Haag live uitgezonden op TV West.

Een filmpje van een Haagse scheidsrechter en jeugdtrainer van voetbalclub Quick Steps is sinds zondag een regelrechte hit op internet. In enkele uren tijd zagen zo'n honderdduizend mensen het filmpje op de website Dumpert.De bekendmaking van de opvolger van Jozias van Aartsen als nieuwe burgemeester van Den Haag is maandagavond live te volgen op TV West. De speciale uitzending begint als de gemeenteraad na een besloten bijeenkomst de nieuwe beoogde burgemeester openbaar zal maken.De Leidse Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, brengt later deze maand tienduizenden handtekeningen naar de Tweede Kamer. Maandag passeert hij de grens van 50.000 handtekeningen. Daarmee heeft hij ruim voldoende handtekeningen opgehaald om zijn burgerinitiatief aan te mogen bieden in Den Haag.Wie vanaf vrijdag een afspraak heeft in het HagaZiekenhuis in Den Haag hoeft de traditionele stickervellen niet meer te gebruiken. Vanaf 10 februari is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart voldoende in het Haagse ziekenhuis door een speciaal aanmeldsysteem.De vier grote steden hebben voor het eerst concrete afspraken gemaakt met de scholen om het aantal kinderen en jongeren dat niet naar school gaat terug te dringen. De afspraken moeten ertoe leiden dat in 2020 geen leerling in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht meer thuis zit. Het weer: Wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Het blijft droog en rustig en het wordt maximaal zo'n 8 graden.In TV West Sport het laatste sportnieuws uit de regio. Vanaf 18.00 uur ieder uur op TV West.