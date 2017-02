Stickervellen verleden tijd in HagaZiekenhuis door speciaal systeem

(Foto: Archief)

DEN HAAG - Wie vanaf aankomende vrijdag een afspraak heeft in het HagaZiekenhuis in Den Haag hoeft de traditionele stickervellen niet meer te gebruiken. Vanaf 10 februari is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart voldoende in het Haagse ziekenhuis door een speciaal aanmeldsysteem.





Het ziekenhuis hoopt dat door het aanmeldsysteem mensen minder lang in de rij staan en patiënten beter geïnformeerd worden.





'We willen een bezoek aan ons ziekenhuis zo soepel en eenvoudig mogelijk maken”, zegt Tanja van Iterson van het HagaZiekenhuis. 'Dankzij de aanmeldzuilen hoeven patiënt geen stickers meer te laten maken. We kunnen ze bovendien meteen bij aankomst informeren als de eerste afspraak onverhoopt uitloopt.'Het ziekenhuis hoopt dat door het aanmeldsysteem mensen minder lang in de rij staan en patiënten beter geïnformeerd worden.

