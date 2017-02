Expositie lijkwade van Turijn in Leiden

LEIDEN - In Leiden is binnenkort een expositie te zien van de lijkwade van Turijn. Een replica van het christelijke relikwie komt naar de Sint Josephkerk.

De lijkwade is een linnen kleed waarop de afbeelding van een dode man te zien is. Hij heeft verwondingen die door de kruisiging zouden kunnen zijn ontstaan. Volgens sommige christenen zou Jezus na de kruisiging in de doek gewikkeld zijn.Het origineel van de lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn in Italië. Hij is één keer in de vijf jaar te zien.Tijdens de expositie van 16 februari tot en met 26 maart is een replica op ware grootte te zien. Daarnaast zijn er detailfoto's, negatief-foto's, 3D-foto's en een hieruit afgeleide een 3D-replica van de man te zien. De expositie is iedere zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur gratis te bezoeken.