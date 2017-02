REGIO - Op de A44 richting Amsterdam is maandagochtend een ongeluk gebeurd ter hoogte van de Kaagbrug. Tussen Leiden en Oude Wetering stond rond 8.00 uur een een file van 9 kilometer. Om 8.30 uur werd de weg vrijgegeven, er is nog wel vertraging.

Acht auto's zijn op elkaar gebotst, meldt de ANWB. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.