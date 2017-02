Zenuwen Freek Vonk zwaar beschadigd door haaienbeet; bioloog voorlopig in ziekenhuis

Foto: Facebook / Freek Vonk Foto: Facebook / Freek Vonk

LEIDEN - Freek Vonk ondervindt flinke gevolgen van de haaienbeet voor de kust van de Bahama's. De zenuwen in de onderarm van de Leidse bioloog zijn zwaar beschadigd. Omdat er grote kans is op infectie, moet hij voorlopig nog in het ziekenhuis in Miami blijven, schrijft hij op Facebook.





'Onvoorstelbaar hoe mooi dit gelukt is, zeker gezien het feit dat mijn bovenarm aan stukken lag en ik zelfs mijn spieren zag zitten!', zegt Vonk. Hij heeft nog steeds geen gevoel in de huid van zijn onderarm, wat betekent dat zijn zenuwen zwaar beschadigd zijn.



Bedankt voor steun



'Maar zenuwen kunnen regenereren, dus dit gevoel zou terug kunnen komen in een paar weken of maanden. Garanties zijn er echter niet.' Vonk bedankt iedereen voor de steun en berichtjes die hij heeft gekregen.



