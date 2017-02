Leids beeld verovert Rusland: 'We moeten naar Leiden'

LEIDEN - In korte tijd is het Leidse beeld Homunculus Loxodontus een ware held in Rusland geworden. Op social media worden massaal foto's gedeeld van het grijze beest van kunstenares Margriet van Breevoort.

Het wezen - een kruising tussen een zeeolifant en een reusachtige larve - staat in het Leidse ziekenhuis LUMC. Daar zit het op een bankje te wachten, 'zoals je dat aantreft in de wachtkamers van een ziekenhuis', aldus het LUMC.De Russen noemen het dier Zhdun en plakken hem in allerlei afbeeldingen . 'We moeten naar Leiden, Kate', schrijft een Russisch meisje op Instagram. 'Waarom? Vanwege Zhdun. Geen woord meer.'Er is een Zhdun als Mona Lisa, Zhdun als verloren zoon in een schilderij van Rembrandt en Zhdun wachtend bij de pashokjes. Zhdun is zelfs in een filmpje met de Russische president Vladimir Poetin gemonteerd. Samen wachten ze op de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. Van Breevoort maakte het beeld vorig jaar voor de tentoonstelling Beelden in Leiden, waar het te zien was op de Hooglandse Kerkgracht. Ze is er blij mee dat haar beeld een internethit is. 'Het is heel leuk natuurlijk. Al ben ik ook wel benieuwd wat de kunstwereld ervan vindt', zegt de kunstenares tegen het Leidsch Dagblad . Ze krijgt veel vragen of het te koop is, maar dat is niet het geval. Ook is een speelgoedfabrikant geïnteresseerd in het beeld.