Het spant erom in Voorschoten; wel of geen water op ijsbaan voor vorstperiode begint

IJsbaan Voorschoten

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten heeft de ijsclub in Voorschoten toegezegd alles in het werk te stellen water te laten lopen op het weiland van de ijsbaan voor de komende vorstperiode. Toch is het niet zeker dat het ijs er komt. Het Hoogheemraadsachap Rijnland wil namelijk niet dat dat het weiland onderloopt.





Volgens ijsmeester Adri Henriks heeft de gemeente toegezegd dat bij een vorstperiode het weiland weer onder water kan worden gezet. Omdat het weer gaat vriezen heeft de ijsclub Voorschoten al voorbereidingen getroffen.



Na de vorige vorstperiode heeft de ijsclub op last van het Hoogheemraadschap Rijnland het water weg laten lopen. Het Hoogheemraadschap is bezig met het verhogen van de dijk. Die werkzaamheden waren vorig jaar al aangekondigd.Volgens ijsmeester Adri Henriks heeft de gemeente toegezegd dat bij een vorstperiode het weiland weer onder water kan worden gezet. Omdat het weer gaat vriezen heeft de ijsclub Voorschoten al voorbereidingen getroffen. De ijsbaan Voorschoten is een van de drukst bezochte banen in de regio. In de vorige periode kwamen er zo'n 25.000 schaatsers.